La CUP reclama «una ofensiva popular» per la república i «recuperar drets»

La CUP va fer una crida perquè la Diada Nacional de Catalunya sigui «el toc d'inici d'una ofensiva popular per recuperar drets» i va assenyalar la ruptura amb Espa-nya com l'únic camí, en considerar que la via autonomista està «morta» i que negociar amb el Govern central és una «quimera».

En la vigília de la Diada, la CUP va subratllar, en un comunicat, que l'11 de setembre ha de ser «el toc d'inici d'una ofensiva popular per recuperar drets que ens estan arrabassant». Per a la formació antisistema, «aquesta ofensiva no pot passar pel Parlament», institució que veuen «buida de contingut» en estar «sotmesa» a la Constitució, sinó que «passa per la gent, passa per la classe treballadora i passa als carrers dels nostres pobles i ciutats».

La CUP va advertir que «la via autonomista que aposta per la negociació i l'entesa» està «morta», ja que «la correlació de forces polítiques i socials a Espanya només deixa obert el camí de la recentralització i la repressió contra qualsevol intent de defensar els drets polítics, econòmics i socials de les classes populars».