La fiscal nega que hi hagi «presos polítics»

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va subratllar ahir que a Espanya al segle XXI «ningú és perseguit per les seves idees», sinó per la presumpta comissió de fets delictius, per la qual cosa «no pot parlar-se de presos polítics».

Segarra es pronuncia així en la Memòria de la Fiscalia relativa a l'any 2017 en relació amb el procés independentista, els responsables del qual seran jutjats pròximament al Tribunal Suprem.

Es tracta d'un «veritable desafiament», segons el parer de la fiscal general, qui reitera el compromís del ministeri Fiscal amb l'estat de dret i amb la defensa de la legalitat constitucionalment establerta.

«La llei ens vincula a tots, perquè sense llei no hi ha democràcia», recalca la màxima responsable de la Fiscalia espanyola, qui això no obstant, té clar que les garanties processals emparen tota la ciutadania, «i el ministeri Fiscal vetllarà pel seu estricte compliment».

En el mateix document, Segar-ra expressa el seu respecte a tots els fiscals que, d'una o altra forma, exerceixen «la difícil labor professional d'oferir una adequada resposta penal davant els greus fets ocorreguts a Catalunya els últims mesos».

La fiscal general de l'Estat promet també especial fermesa «davant qualsevol intent de condicionar, personalment o professionalment», els fiscals que exerceixen les seves funcions a Catalunya, «a qui vull mostrar un suport absolutament inequívoc».