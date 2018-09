Investiguen un mosso per presumptament deixar borni un okupa a l'Hospitalet

El Jutjat d'Instrucció 2 de l'Hospitalet de Llobregat investiga un agent dels Mossos per presumptament deixar sense visió en un ull un okupa en una actuació en un immoble de la ciutat el 29 de maig.

El seu advocat, David Aranda, del col·lectiu Alerta Solidària, va explicar que l'agent va declarar ahir davant el jutge i va explicar que la ferida va ser causada per un puntal de ferro que manejaven els okupes per impedir l'actuació policial. Segons Aranda, aquesta versió «no és compatible, per les dimensions i forma del puntal, amb el tipus de lesió i no encaixa amb la dinàmica dels fets», malgrat que quatre agents més del cos, que van declarar com a testimonis, ho van corroborar. Va explicar que va ser lesionat en una actuació sense ordre judicial, quan els agents van trucar a la porta i, a l'obrir, l'agent va aprofitar l'obertura de la ranura per pegar amb la porra extensible i causar-li la perforació del globus ocular.

Segons la versió dels agents, van acudir a l'habitatge perquè una veïna havia sentit sorolls i la propietària va alertar que algú estava robant, si bé els okupes asseguren que portaven un mes vivint allà.