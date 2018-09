Junqueras defensa que es pacti el referèndum amb l'Estat

El president d'ERC, Oriol Junqueras, assegura que no veu «dreceres» per assolir la independència sense un referèndum acordat amb l'Estat espanyol, i remarca que és l'escenari que ha defensat sempre i el que li hagués agradat per a l'1-O.

En una entrevista aquest dilluns de TV3 recollida per Europa Press, afirmava que «qui no va voler asseure's a parlar no va ser la part catalana; va ser l'Executiu de Mariano Rajoy». Junqueras assenyala que aconseguir un referèndum pactat depèn de la fortalesa democràtica i que «es compti amb vots i amb la complicitat d'una societat vital, organitzada, en la qual els agents socials i econòmics hi estiguin implicats i en siguin partícips». El president d'ERC també considera que la referència parteix de la «majoria social assolida durant l'aturada de país del 3 d'octubre».

Junqueras, que es troba actualment a la presó de Lledoners, remarca que a la majoria sobiranista li cal verbalizar una estratègia comuna: «Per avançar és necessari tenir el coratge de parlar clar. I admetre on som i on ens agradaria ser. I a partir d'aquí construir un altre cop aprenent dels errors comesos».

Preguntat per si és partidari d'avançar les eleccions, diu que Catalunya «necessita estabilitat i unes institucions fortes des d'on esprémer al màxim totes les possibilitats d'autogovern perquè quedi clar que l'autonomia és un sostre que limita el que es podria arribar a fer».

Junqueras subratlla també que el «Govern ha de governar i ha de governar bé, és la seva obligació», també, segons ell, per guanyar credibilitat entre aquells que encara no són independentistes». «L'evidència que l'Estat espanyol no respecta almenys la meitat dels catalans és que empresona els qui hem intentat donar resposta des de les institucions a una petició massiva i raonable com és decidir el nostre futur a les urnes», remarca.

Sobre l'oferta de diàleg del Govern de Pedro Sánchez, afirma que ERC ha estat sempre oberta al diàleg i al pacte, i ha vist en la posició del president de l'Executiu central «un indicador d'un canvi de voluntat, però ha de ser sincer i tenir concrecions. Si no va més enllà serà façana i gestos buits».

Un any després de la votació de l'1-O, que ha qualificat de victòria democràtica davant un Estat autoritari, sosté que és el millor exemple que quan existeix «alienament» entre les institucions, la societat civil organitzada i la ciutadania aconsegueixen grans coses.

Sobre els llaços grocs, diu que expressar solidaritat li sembla un dret bàsic de llibertat d'expressió, però que «passejar-se encaputxat, amenaçant, armat amb cúters o navalles i, fins i tot, agredint la gent és intolerable i absolutament condemnable».

Finalment, l'exvicepresident del Govern nega que existeixi una fractura social a Catalunya, però lamenta que hi ha «una voluntat manifesta per fracturar-la i per justificar la violència en nom d'una bandera i de la unitat d'Espanya. La violència, sigui la que sigui, és inadmissible».