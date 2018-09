María Luisa Carcedo serà la nova ministra de Sanitat després de la dimissió de Carmen Montón

María Luisa Carcedo Roces serà la nova ministra de Salut, Consum i Benestar Social després de la dimissió de Carmen Montón. La Moncloa així ho ha comunicat minuts després que Montón hagi anunciat que dimiteix per les irregularitats publicades sobre el seu màster. Fins ara, Carcedo era alta comissionada per a la lluita contra la pobresa infantil. El seu nomenament sortirà publicat al Butlletí Oficial de l'Estat ja aquest dimecres. És asturiana, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo i diplomada en Medicina d'Empresa per l'Escola Nacional de Medicina del Treball. Actualment, forma part de la Comissió Executiva Federal del PSOE com Secretària Executiva de Sanitat i Consum. Ha estat diputada i senadora per Astúries.

Pedro Sánchez no ha trigat en donar per tancada la crisi de Montón i la Moncloa ha anunciat poc després de la seva dimissió el nou nom que li agafa el relleu. Es tracta de María Luisa Carcedo Roces, que des del 21 de juny és alta comissionada per a la lluita contra la pobresa infantil.

Nascuda a Astúries, el 1953, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo i diplomada en Medicina d'Empresa per l'Escola Nacional de Medicina del Treball. Va desenvolupar activitat professional com metge d'Atenció Primària del Servei de Salut d'Astúries, en Sotrondio i al Centre de Salut del Natahoyo de Gijón.

Entre 1984 i 1991, Carcedo va assumir responsabilitats de gestió en l'àmbit regional asturià, primer com a directora de l'Àrea Sanitària de la Vall del Nalón, l'INSALUD i, posteriorment, com a directora general de Salut. Va ser diputada a la Junta General del Principat i consellera de Medi Ambient i Urbanisme.

Va exercir de portaveu del Grup Parlamentari Socialista a la Junta General del Principat d'Astúries. També ha estat diputada al Congrés per Astúries i senadora per designació d'Astúries entre 2015 i 2018. Va ser presidenta de l'Agència d'Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis entre 2008 i 2011.