La marxa de torxes de Berga crida per la independència i contra el feixisme

Unes 200 persones, la meitat que l'any passat, van participar ahir al vespre en la dotzena edició de la marxa de torxes de Berga, organitzada per l'Esquerra Independentista del Berguedà, que aplega essencialment membres d'aquests sectors. Enguany es va advertir de l'obertura d'un procés general contra l'independentisme i es va llançar un doble missatge en contra del feixisme i a favor de la independència del país i per la República.



La historiadora Roser Valverde es va encarregar de llegir el manifest al final de la marxa a la plaça de les Fonts. Valverde va exposar que l'actual situació política de Catalunya «és ben diferent de la d'anys anteriors. Immersos en un greu embat repressiu i de xoc frontal contra la maquinària de l'Estat espanyol, ens trobem en ple procés d'obertura d'una causa general contra l'independentisme i els moviments socials, que ens retorna als anys més grisos de la nostra història recent».



La historiadora va esmentar els polítics independentistes empresonats i els que han marxat a l'exili i va dir que «la nostra ferma voluntat és que tots tornin a casa lliures, poder-los tornar a abraçar i compartir trinxera de lluita, en plena llibertat».



En el manifest es va posar com a exemple «d'aquest context de grisor absoluta, repressió i de retallada dels drets fonamentals i llibertats» el judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), condemnada a mig any d'inhabilitació per negar-se a despenjar l'estelada del balcó consistorial durant dues convocatòries electorals. «Un tribunal va decidir que els nostres vots no tenien cap mena de validesa i va acabar passant per sobre de les decisions que prenem de manera sobirana com a poble. Des d'aquí, un avís: el poble mana i manarà».



Va posar l'accent en «l'augment de la visibilitat i quotidianitat de l'extrema dreta espanyolista i xenòfoba, i sobretot del seu discurs. No estem preocupats sense motius. De fet, ens sabem hereus dels que van perdre la guerra civil, dels que van patir la seva repressió». Valverde va denunciar «aquest augment de la violència contra nosaltres, aquest discurs repugnant del feixisme més acèrrim i putrefacte». L'Esquerra Independentista va fer una crida a «edificar una República de totes i per totes. La necessitem com un full en blanc on poder començar a construir tot allò que fa anys que reclamem. Una república feminista popular i respectuosa amb el medi ambient, que tingui com a punt primer la defensa de la dignitat humana i col·lectiva».