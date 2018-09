Mauri reclama «unitat, sentit d'estat, rigor i fermesa» als polítics independentistes

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, s'ha mostrat visiblement satisfet del desenvolupament de la mobilització impulsada per les entitats en aquesta Diada. Al seu discurs, però. S'ha dirigit als polítics independentistes per demanar-los "sentit d'estat; unitat, que no vol dir uniformitat; rigor; fermesa i que la determinació demostrada a la Diagonal es transformi en acció política". "No ens podem fallar. Potser no serà ràpid, ni fàcil, però treballarem sense descans des de la radicalitat democràtica i amb la no violència més militant", ha afegit. A més, ha tingut emotives paraules de record per al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ara empresonat, i, segons Mauri, "orgullós de ser un pres polític si això serveix per defensar els drets fonamentals".

Així, el vicepresident de l'entitat ha criticat el judici de l'1-O i ha avisat que els independentistes acusats "no aniran a defensar-se de cap delicte, aniran a acusar aquets Estat impropi". "Ara ja sabem que ni presó ni exili són cap límit per nosaltres. És que es pensaven que posaríem límit a la democràcia? No ho entenen! No posarem límits a la llibertat i la democràcia!", ha cridat davant els manifestants.

Mauri també s'ha dirigit al govern espanyol per reiterar-li que al poble català "no li valen estatuts que ells mateixos es carreguen, que no es creu les seves falses promeses mentre la seva fiscalia segueix acusant de violents". "L'única violència és de la seva policia contra les nostres avies i de l'impune extrema dreta", ha comentat, tot reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que "sigui valent" i "assumeixi que el seu Estat ha comés la més grans de les ofenses, reprimir la seva ciutadania". "I no la podrem oblidar mai!", ha etzibat, rebent forts aplaudiments.

Per últim, Mauri ha volgut dirigir-se en castellà a aquells que a l'Estat critiquen el moviment sobiranista. "Els meus avis no van fugir de la pobresa o la guerra perquè alguns es pensin que poden dividir Catalunya ara pels cognoms. No va d'estírps ni cognoms, va d'un poble que ha decidit ser sobirà", ha sentenciat.