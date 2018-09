La ministra de Sanitat dimiteix per les irregularitats del seu màster

La ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha anunciat la seva dimissió després de les diverses informacions sobre les irregularitats en el seu màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere cursat el 2011 a la Unviersitat Rey Juan Carlos de Madrid.

Aquest dilluns va destapar la informació 'Eldiario.es' i la ministra va comparèixer poques hores després per negar cap irregularitat i per assegurar que no havia rebut cap tracte de favor per ser diputada. La universitat ha reconegut en un comunicat aquest dimarts que les notes es van modificar i ha obert una investigació per "depurar responsabilitats".

Tot i això, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files aquesta tarda amb la ministra. "Ha fet una feina extraordinària i la seguirà fent", ha dit sense acceptar preguntes. Poques hores després, però, 'La Sexta' ha desvetllat que en el treball de fi de màster hi havia paràgrafs idèntics a d'altres tesis sense citar-ne els autors originals.

Per tot plegat, la ministra ha presentat la seva dimissió al president espanyol i ha defensat la tasca feta en aquest 100 dies al ministeri. Ha dit que marxa amb la consciència tranquil·la i que ha estat "honesta i transparent" però que marxa per no perjudicar Sánchez. És la segona ministra de l'executiu de Sánchez que dimiteix. El primer va ser el ministre de Cultura, Màxim Huerta, per un frau a Hisenda.