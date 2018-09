La ministra de Sanitat nega cap irregularitat al seu màster

La ministra de Sanitat, Carmen Montón, va negar ahir qualsevol irregularitat amb el seu màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i va assegurar que descarta dimitir. «No tots som iguals», va sentenciar la ministra davant les possibles similituds amb els casos del president del PP, Pablo Casado, o l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes.

En una roda de premsa per respondre a la informació publicada pel Diario.es, la ministra va explicar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està «degudament informat» i que sent que té el seu «suport».

La ministra va desmentir que se li convalidés cap assignatura perquè no ho va demanar i va assegurar que té informació que acredita que va seguir «totes les indicacions» que se li van transmetre i que es va matricular el 30 de setembre del 2011, tot i que no va anar amb «regularitat» a classe fins al gener. En aquest punt, va apuntar que el màster es podia seguir a distància.

La ministra de Sanitat va indicar que no pensa renunciar al càr-rec en considerar que ha rebatut «punt per punt» la informació publicada pel Diario.es i que, «per tant, decau aquesta possibilitat». «En tot moment vaig seguir totes les indicacions que em van donar des d'un màster acreditat i oficial. Tinc el títol, tinc el certificat acadèmic, tinc el treball de final de màster... Res a veure amb altres desgraciats casos que hem tingut», va assenyalar.

«El president del Govern vol que doni explicacions, vull donar explicacions i la ciutadania vol que doni explicacions. No amb la meva paraula sinó amb documentació adjacent de correus electrònics, de materials entregats, de certificats de la universitat», va comentar Montón, que va reiterar que disposa de més documentació que acredita que va fer el màster i els treballs, com per exemple els esborranys del treball final i els seus apunts, l'ordinador que va utilitzar, un llapis de memòria i més de 30 correus electrònics que acrediten que va participar en el curs.

Tot i així, no va entrar en el detall sobre les sis assignatures que es van impartir entre setembre i gener -i que segons el Diario.es constava com a «no presentada»- i va insistir que el 30 de setembre ja constava com a admesa al curs, malgrat que el pagament no el va fer fins al desembre per problemes amb la seva aula virtual, segons va precisar.

Per la seva banda, el vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, va demanar «coherència» al PSOE , ja que, segons va dir, aquest cas mostra el «tractament desigual» d'aquest partit, que va carregar durament contra el màster que va realitzar en el seu dia l'actual líder del PP, Pablo Casado, també a la Universitat Rey Juan Carlos.