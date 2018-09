Els Mossos denuncien per homicidi imprudent el conductor del tractor en què va morir el seu nebot a Albesa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment per un delicte d'homicidi per imprudència el conductor del tractor en el qual viatjava el seu nebot, de cinc anys i veí de Lleida, que va morir després de caure de vehicle en marxa el 3 d'agost passat al municipi d'Albesa (Noguera). D'altra banda, la policia també ha denunciat l'home per un delicte contra la seguretat del trànsit ja que conduïa el tractor sense disposar del permís necessari per poder-ho fer, segons ha avançat Segre i han confirmat fonts policials a l'ACN. El sinistre va tenir lloc cap a les 22.43 hores prop del quilòmetre 1 del Camí del Riu, que porta a la piscina i la zona esportiva municipal. El menor, que anava de passatger davanter del vehicle, va caure del tractor i va perdre la vida.