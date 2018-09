Paluzie demana al Govern que es torni a preparar per un «embat»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha conclòs la manifestació de les entitats per la Diada amb un discurs que ha aprofitat per reclamar al Govern de la Generalitat i les formacions polítiques independentistes "que prioritzin l'interès col·lectiu al de partit". En aquest sentit, ha demanat a l'executiu del president Quim Torra que "faci balanç del que es té i del que no" per aconseguir la independència i que "es torni a preparar per a un nou embat democràtic". "No passeu del discurs 'de la llei a la llei' a dir que tot ho ha de fer la gent al carrer, ho hem de fer tots junts. Demanem que l'exili estigui unit, en un organisme que sostingui al República proclamada", ha afegit. A més, la presidenta de l'ANC ha exigit a l'independentisme polític i institucional que "no es malbarati el que s'ha fet, les victòries aconseguides i especialment l'1-O". "No dieu que no era un referèndum, que hem d'implorar permisos que no arribaran mai", ha etzibat, rebent l'aplaudiment dels milers d'assistents a la mobilització de la Diagonal.

Paluzie ha reclamat així als polítics independentistes que "no tornin" el moviment "allà on era al 2012 ni molt menys al 2006". A més, la presidenta de l'ANC ha volgut treure pit i demanar-los que "tractin com a adults" els sobiranistes mobilitzats. "Som conscients de les dificultats, de les dureses i la repressió. No demanem impossibles però sí rigor, honestedat i determinació", ha afegit al seu discurs davant els manifestants a la Diagonal de Barcelona.

A canvi, Paluzie ha volgut posar la força de l'ANC al servei de la lluita contra els judicis contra els polítics i líders independentistes per l'organització de l'1-O. "Ens comprometem a convertir el judici de la vergonya en un boomerang, a convertir-lo en un nou judici de Burgos que els avergonyeixi", ha comentat. I és que la presidenta de l'Assemblea creu que moments com aquest poden "fer mal" a l'independentisme però acaba "enfortint" el moviment. Però tot això, ha dit, "no servirà de res si quan es torni a plantejar un embat democràtic no s'està preparat i per això s'ha de treballar".

En un repàs del que va passar des de la passada Diada de 2017, Paluzie ha defensat l'1-O, els seus efectes i tot el que va suposar, tot fent autocrítica pel que va seguir durant l'octubre passat. "En els dies que seguiren no vam saber concretar, tots vam evidenciar febleses i no es va defensar la República proclamada. Va venir la presó, la repressió, l'exili. Però el 21-D vam tornar a guanyar i ara estem en una cruïlla i ens preguntem què necessitem. En l'1-O trobarem la resposta, en la conjunció d'una majoria al Parlament, un Govern disposat a fer-ho efectiu, els ajuntaments i la mobilització popular per sostenir-ho", ha sentenciat.

Paluzie s'ha felicitat també per com ha transcorregut la manifestació d'aquest dimarts i, donant les gràcies als participants, ha considerat "un èxit" la mobilització. "Ens hem tornat a sentir poderosos, fraterns, exigents i esperançats. Heu demostrat que la repressió no ens ha vençut. No només no hem renunciat a la independència sinó que l'encarem amb més responsabilitat, fortalesa, i determinació que mai", ha afegit. Igualment, la explicat que ara els sobiranistes saben que tenen "davant un Estat que per reprimir està disposat a vulnerar llibertats i drets" i acabar amb "la independència judicial". "Però també sabem que som capaços de guanyar aquet Estat autoritari. És el que vam fer l'1-O", ha conclòs.

"Creuen que amb amenaces i coaccions ens farem enrere"



Per la seva part, el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha denunciat la "ferotge persecució de l'Estat espanyol" contra l'independentisme. "Creuen que amb la força de l'Estat, la impunitat del feixisme, les amenaces i coaccions ens farem enrere. I jo els vull dir alt i clar que no serà així", ha etzibat, tot afegint que "a cada envestida i injustícia, el sentiment envers la llibertat de la República catalana és més ferm i decidit perquè el camí que s'ha iniciat no té retorn". Cervera, a més, ha recordat que és justament l'Estat espanyol qui "ha enviat injustament a la presó i a l'exili" líders sobiranistes, i mentre, altres jutges europeus han "dit que no hi ha ni rebel·lió, ni sedició, ni violència".