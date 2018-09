El PSC acusa els independentistes «d'apropiar-se» la Diada Nacional

El secretari de política municipal del PSC, Jaume Collboni, va anunciar ahir que el grup parlamentari socialista preguntarà al Parlament quin ha estat el cost dels actes institucionals de la Diada. En roda de premsa, Collboni va manifestar que el partit vol saber quines despeses s'han destinat a finançar una celebració adreçada «només a la meitat dels catalans» i que vol «convertir» l'Onze de Setembre en la Diada de l'independentisme.



El també president del grup municipal socialista de Barcelona va lamentar que els independentistes s'hagin «apropiat» la Diada i va reclamar una celebració «per a tots», «inclusiva» i «respectuosa». Després que en una entrevista a La Sexta el president de la Generalitat, Quim Torra, digués que no es resigna a creure que líder del PSOE «sigui igual» que Rajoy, el PSC va destacar la voluntat de Sánchez de resoldre el conflicte per la via dels diàleg dins de les lleis. Collboni retreu a Torra que si el govern espanyol trobés una correspondència «a la mateixa alçada» es faria un pas important per «desescalar» el conflicte i trobar vies de solució.



Un cop més el PSC ha reclamat una Diada que representi un sentiment de pertinença nacional, «obert», «transversal» i «plural» i va recordar que això es va «trencar» quan es va iniciar el procés independentista i que s'ha «agreujat» amb el president Torra. «Els independentistes s'han apropiat indegudament les institucions que són de tots i de les efemèrides com la Diada», va criticar Collboni. Davant d'això, el líder socialista barceloní va avisar que el seu partit ho denunciarà cada any i que treballaran per una celebració que «sumi» i no que «divideixi».

Cs fa el seu propi acte



El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va dir ahir que el Govern ha destinat recursos públics a la manifestació independentista de la Diada, una jornada en la qual el partit taronja celebrarà un acte propi amb Albert Rivera i Inés Arrimadas a favor de la «unió i la concòrdia», al marge també dels actes institucionals organitzats per la Generalitat.



En roda de premsa a la seu de Cs a Barcelona, Carrizosa va afirmar que el departament de Polítiques Digitals, que dirigeix el conseller Jordi Puigneró, ha destinat recursos públics a una aplicació per comptar el nombre de persones que participaran en la manifestació independentista convocada amb motiu de la celebració de l'11 de setembre.