Puigdemont, al govern espanyol: «Abandonin tota esperança de desmobilitzar el poble de Catalunya»

L'expresident Carles Puigdemont ha advertit aquest dimarts al govern espanyol que l'independentisme hi continua sent. "Nosaltres persistim, continuem sent-hi i serem fins al final", ha dit en un missatge a Madrid des de la 'Casa de la República' de Waterloo coincidint amb la Diada. "Que abandonin tota esperança que tot el que han fet per reprimir-nos, decapitar-nos, liquidar-nos, tingui l'efecte que busquen de desmobilitzar el poble de Catalunya", ha assegurat en declaracions als mitjans. Per a Puigdemont, tot i "les condicions tan difícils" el poble de Catalunya ha demostrat "que hi és i hi serà i que cal comptar amb ell". Sobre el missatge de Pedro Sánchez a Twitter assenyalant que a Catalunya hi ha un "problema de convivència", Puigdemont ha reblat: "Jo he vist centenars de persones convivint pacíficament en l'espai públic".

En aquest sentit, l'expresident ha indicat que "ja va sent hora" que Sánchez surti "d'aquests estereotips, que són els mateixos en què es movia Rajoy" i s'ha preguntat si el president espanyol ha seguit la Diada. "Em sembla que avui no deu haver estat mirant la manifestació, on ha vist un problema de convivència avui?", ha dit. A més, ha recordat que és el setè any consecutiu de grans mobilitzacions l'onze de setembre i que la gent que és a la presó o a l'"exili" hi és perquè vol la democràcia. "No hi ha una millor manera de conviure que la democràcia", ha conclòs.

El 130è president ha seguit la Diada des de la 'Casa de la República', a Waterloo. En una convocatòria íntima i envoltat del seu entorn proper a Bèlgica així com els exconsellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín i el raper Valtònyc, l'expresident ha seguit per la televisió pública catalana la retransmissió en directe de la celebració a Barcelona. El moment de màxima atenció ha estat a les 17.14. Durant la trobada, l'exconseller Puig ha aprofitat per lliurar a Puigdemont el llibre 'Contes per ser lliures', que l'Associació Catalana pels Drets Civils ha editat i volia fer arribar a l'expresident. Durant la trobada, Puigdemont i la resta d'acompanyants han cantat 'L'Estaca' i 'Bella Ciao'.