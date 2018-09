Robles diu que la venda de bombes a l'Aràbia no ha estat revocada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar ahir que el contracte de venda de 400 bombes de precisió a l'Aràbia Saudita no ha estat suspès sinó que està en fase d'estudi, igual que tots els contractes que té el seu departament «amb qualsevol país» per analitzar-los «des del rigor». I va negar que aquest contracte tingui cap vinculació amb la venda de cinc corbetes a Riad. En una compareixença al Senat, Robles va abordar la polèmica per les relacions amb l'Aràbia Saudita i va explicar que el contracte de venda de bombes, de 9 milions d'euros, està en fase d'estudi. «Aquest contracte, com molts altres amb independència del país, està en fase d'estudi. Les discrepàncies que hi pugui haver s'estudiaran amb el país amb qui s'hagi signat», va justificar. La ministra va donar explicacions després de les protestes dels treballadors de Navantia davant el temor que l'Aràbia Saudita revoqués la compra de les cinc corbetes en represàlia per l'anunciada decisió de Defensa de paralitzar la venda de les bombes.