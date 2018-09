Sáenz de Santamaría deixa la política reivindicant la tasca del Govern de Rajoy

L'exvicepresidenta del Govern espanyol i mà dreta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, va anunciar ahir la seva decisió de deixar la política per «emprendre una altra etapa» a la seva vida. A través d'un comunicat a l'agència Efe, Sáenz de Santamaría va explicar que ha pres la decisió després d'una «profunda reflexió» i des del convenciment que és «el millor per a la nova direcció del PP» i per a ella i la seva família.

Després de 18 anys d'activitat política, Sáenz de Santamaría fa balanç i destaca el seu paper com a número dos del Govern de Rajoy. «He tingut l'honor de treballar amb Rajoy en una gran tasca política que va culminar amb un Govern que va saber treure el país de la major crisi econòmica de la seva història recent i no li va tremolar el pols a l'hora de defensar la unitat d'Espanya i el dret de tots els espanyols», va defensar qui va ser, primer, la cara visible del que es va anomenar com a «operació diàleg», i, més tard, l'artífex de l'aplicació del 155 a Catalunya.

La també portaveu del Govern de Rajoy va comunicar la seva decisió ahir al matí al president del PP, Pablo Casado, amb qui es va enfrontar en el procés de primàries. De fet, Sáenz de Santamaría ja no va assistir a la primera reunió del grup parlamentari popular després de les vacances que es va celebrar divendres passat.

Sáenz de Santamaría es mostra agraïda del seu pas per la política i qualifica l'experiència «d'impagable», en la qual assegura que ha intentat donar el millor d'ella al PP i que ha estat al servei de tots els espanyols. «A ells, m'he dedicat en la meva vocació política, i he procurat, amb el meu comportament i la meva feina, respondre a la seva confiança», afegia en el comunicat.

Sáenz de Santamaría es mostra especialment orgullosa d'haver format part del Govern de Rajoy i en destaca la feina per combatre la crisi econòmica i la defensa de la unitat d'Espanya. «Ha estat un orgull haver pogut participar en aquesta tasca, que sempre figurarà entre els millors serveis que el PP ha fet a Espanya», concloïa.

En un missatge al seu compte de Twitter, Pablo Casado va afirmar que «li agraeixo molt a Soraya Saénz de Santamaría les seves gairebé dues dècades de feina i entrega al Partit Popular a Espanya. I li desitjo els majors èxits en aquesta nova etapa que comença, en la qual podrà seguir comptant amb tot el nostre suport i afecte».

Sáenz de Santamaría va comunicar ahir a la tarda al Congrés la seva renúncia com a diputada per Madrid i va posar fi així a una etapa de 18 anys a la Carrera de San Jerónimo, on va arribar a ser portaveu del Grup Popular entre el 2008 i el 2011.

Santamaría va concórrer a les últimes eleccions generals com a número dos del PP per Madrid i l'escó que deixa vacant li correspon ara a l'exdiputat Mariano Pérez-Hickman, qui va ocupar el número 18 d'aquesta candidatura que va encapçalar Mariano Rajoy.

Pérez-Hickman, que ja va tenir seient al Congrés entre el 2000 i el 2004 i entre el 2011 i el 2016, haurà de decidir ara si torna a l'activitat parlamentària. Entre l'any 1991 i el 2011 va ser regidor a l'Ajuntament de Pozuelo d'Alarcón (Madrid), va exercir com a gerent del PP de Madrid entre el 1988 i el 1990 i va formar part, com a secretari jurídic, de la gestora que va dirigir el partit després de la dimissió d'Esperanza Aguirre, l'any 2016.