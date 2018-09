Talegón: «Espanya, si vols Catalunya, deixa-la lliure»

L'advocada i periodista Bea Talegón va protagonitzar ahir el discurs de cloenda de la marxa de torxes a Lledoners entre ovacions del públic, que va corejar el seu nom i va aplaudir distesament les seves paraules. Va ser un discurs d'admiració per la lluita que es fa des de Catalunya en defensa de les llibertats: «Esteu demostrat al món que això va de democràcia», va dir, i va advertir a l'Estat espanyol que «si vols Catalunya, deixa-la lliure». Talegón no és independentista, però es va acomiadar amb un «visca la República de Catalunya».



En els seus parlaments, Talegón va tenir un record per a tots i cadascun dels independentistes presos i exiliats, i va donar les gràcies a multitud de persones i entitats amb qui ha compartit experiències «des que fa un any que vaig venir i vaig descobrir la nova Catalunya».



En aquest sentit, Talegón va començar donant les gràcies als periodistes, i en especial «als companys de TV3», per la feina feta després de les crítiques rebudes últimament per Cs, i també als mestres, als CDR, «pel treball incansable i la defensa de la no violència», o als voluntaris «que feu possible la construcció de la República». A partir d'aquí, i entre altres persones, també va donar gràcies «al president Puigdemont per tornar-me la il·lusió per la política», al president Torra «per la teva humanitat, proximitat i compromís», o a Oriol Junqueras «per mantenir ferms els principis de la República». Un per un, va anar recordant els noms de tots els polítics i polítiques empresonats i exiliats, i també els Jordis, i va acabar donant les gràcies «al poble sobirà català per defensar una manera millor de fer les coses».



Finalment, Talegón va lloar la lluita que es fa des de Catalunya «per la defensa d'una república lliure, justa i democràtica que s'ha de construir entre tots, i que ha de garantir la justícia i la llibertat per a tothom, vingui d'on vingui».