El TC admet a tràmit un recurs d'empara de Forcadell contra la decisió de Suprem de rebutjar la recusació de Llarena

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit per unanimitat un recurs d'empara presentat per la defensa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra la decisió del Suprem de rebutjar la recusació del jutge instructor Pablo Llarena. La Sala Penal del Tribunal Suprem no va ni admetre a tràmit aquesta petició de recusació i, per això, Forcadell ho ha portat al Tribunal Constitucional.

L'expresidenta considera que s'ha vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties i el dret a la defensa i a un jutge imparcial. En la resolució del TC, el tribunal reconeix que es planteja una qüestió que afecta "una faceta del dret fonamental" i que no hi ha doctrina sobre aquest aspecte i, per tant, es compleixen els requisits per admetre a tràmit el recurs d'empara.

El recurs, segons el TC, pot "donar ocasió al tribunal per aclarir i canviar la seva doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna". L'admissió a tràmit, però, no comporta encara cap decisió sobre el fons de la qüestió. El Tribunal Constitucional dona 10 dies a les parts que hagin format part del recurs d'empara perquè puguin comparèixer.