Torra insta els catalans a «resistir» i es compromet a «fer efectiva la república»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer ahir una crida als catalans a «resistir» davant «les injustícies, les amenaces, la por i la violència» i es va comprometre a «fer efectiva la república» catalana.



En el tradicional missatge institucional la vigília de la Diada de l'11 de setembre, Torra es va remuntar a més de 300 anys enrere per rememorar que, el juliol del 1713, al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, va tenir lloc «una votació que va canviar el curs de la història dels catalans».



Davant la «imminent arribada a Barcelona de les tropes borbòniques i l'inici del setge contra la ciutat», va explicar, va ser convocada la Junta de Braços, «que substituïa les Corts Catalanes quan no es podien reunir», per decidir «entre la submissió o la resistència a Felip V». Segons Torra, per 78 vots contra 45, els representants reunits van optar per «resistir», no lliurar Barcelona a les forces borbòniques i «defensar fins a les últimes conseqüències un dels sistemes constitucionals i parlamentaris més antics d'Europa, el català, que aquell 1713 ja comptava cinc segles».



«La decisió no l'havia pres cap rei, sinó els representants dels catalans», va emfatitzar Torra, que va traçar un paral·lelisme amb la situació actual de Catalunya.



Per al president de la Generalitat, Catalunya es troba, tres segles després, «en un nou dilema històric», en què els catalans han de «decidir si davant les injustícies, les amenaces, la por, la violència, les presons i l'exili, ens conformem o resistim i avancem». «La història ens explica que cada vegada que hem caigut ens hem tornat a aixecar i a posar en marxa. I ara ho fem en un combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals», va destacar.



El president va recordar que el seu Govern «s'ha compromès a fer efectiva la república, una república compartida que ha de ser de tots els catalans». «El farem per tots els presos polítics i exiliats i per tots aquells que són perseguits per defensar la llibertat de Catalunya i per haver donat la paraula al poble en el referèndum d'autodeterminació de l'1-O», va subratllar.



Torra va assegurar que cal no abandonar «mai» les «banderes del diàleg, de la pau, de la paraula: potser algú ho voldria i intenta provocar-ho. No ho aconseguirà. La paraula i el vot són les nostres úniques eines, són els nostres baluards», va advertir.