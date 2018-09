Torra: «Mauri i Paluzie tenen tot el dret d'exigir-nos als polítics que anem fins al final, i això és el que farem»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost la demanda de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que des de l'escenari de la manifestació independentista per la Diada d'aquest dimarts ha demanat al Govern que es prepari per un "embat" i que no implori permisos "que no arribaran mai".

En un contacte amb la premsa després de la mobilització, Torra ha secundat la petició de les entitats: "Marcel Mauri (Òmnium) i Elisenda Paluzie (ANC) tenen tot el dret del món d'exigir-nos als polítics que anem fins al final, i això és el que farem". A més, el cap del Govern ha preguntat al president espanyol, Pedro Sánchez, si la resposta d'Espanya serà "sempre la mateixa" després d'una nova mobilització de l'independentisme per la Diada.

"Que tingui la valentia de veure el clam del poble. O és que la resposta serà la mateixa, sigui de Rajoy o de Sánchez?", s'ha preguntat. Finalment, Torra ha demanat als ciutadans d'Espanya que se solidaritzin amb el poble català i amb la seva causa "justa pels drets civils i nacionals".