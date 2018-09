Torra i Torrent encapçalen la «marxa per la llibertat» al centre de Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, van encapçalar una «marxa per la llibertat» reivindicativa, que va recórrer el centre de Barcelona a peu i va concloure a la plaça Sant Jaume, on va tenir lloc un espectacle artístic amb motiu de la Diada.



Passat un quart de nou del vespre, al final de l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament, en la categoria d'or, a l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Torra i Torrent van rebre un fanalet amb la Flama del Canigó, a les portes de la seu parlamentària, acompanyats de la resta de membres del Govern i dels representants sobiranistes a la Mesa de la cambra catalana.



Després d'escoltar davant de la façana del Parlament l'actuació musical d'Obeses, que van interpretar Ens en sortirem, una cançó composta en homenatge a la gent que va participar en l'1-O, els membres del Govern, així com diputats sobiranistes i altres representants institucionals, encapçalats per Torra i Torrent, van iniciar la marxa que va travessar el barri antic de Barcelona.



Aquesta marxa, en la qual no van participar Ciutadans, el PPC ni tampoc el PSC -però sí els comuns, representats per la seva portaveu parlamentària, Elisenda Alamany- en senyal de protesta per les seves connotacions sobiranistes, és la gran novetat en els actes institucionals organitzats per a aquesta Diada.



Desenes de persones van acompanyar al llarg del recorregut els representants polítics, entre crits de «Llibertat presos polítics», «Independència» o «Ni un pas enrere», sense que hi hagués cap mena d'incident.



La marxa es va aturar uns moments al Born Centre Cultural, que havia estat escenari dels últims actes institucionals de la Diada i on ahir a la nit una formació de la guàrdia d'honor del cos dels Mossos d'Esquadra va hissar la senyera al pal instal·lat a la plaça Comercial, en paral·lel a la interpretació d' El cant de la senyera a càrrec del cor jove de l'Orfeó Català.



L'anomenada «marxa per la llibertat» es va dirigir després cap a la plaça Sant Jaume, on a partir de les 22.00 hores va tenir lloc un espectacle de música, dansa i projeccions que van reivindicar els «presos i exiliats» sobiranistes. Entre els músics que hi van actuar hi havia el solsoní Roger Mas.



Abans de la marxa i l'entrega de la medalla del Parlament, Torra va encapçalar l'ofrena que la Generalitat va realitzar al Fossar de les Moreres de Barcelona, acte amb el qual l'Executiu català va donar el tret de sortida als actes de commemoració de la Diada d'aquest any 2018. Ho va fer acompanyat del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i dels consellers Elsa Artadi, Laura Borràs, Miquel Buch, Josep Bargalló, Teresa Jordà, Alba Vergés, Ester Capella, Damià Calvet, Chakir El Homrani i Jordi Puigneró. Al Fossar, s'hi va dipositar una corona de flors signada pel president del Govern de la Generalitat de Catalunya i es va cantar Els Segadors.



A més, i davant del cos de gala dels Mossos, els assistents a l'acte van fer proclames a favor de la unitat del Govern català i de la llibertat dels polítics sobiranistes empresonats.