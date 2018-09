La Universitat Rey Juan Carlos confirma que les notes del màster de Montón es van canviar

La Universitat Rey Juan Carlos ha confirmat en un comunicat que les notes del màster de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, es van canviar un cop acabats els estudis. 'Eldiario.es' va publicar dilluns que va obtenir el màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere a l'Institut de Dret Públic l'any 2011 amb irregularitats però la ministra ha comparegut per negar qualsevol tracte de favor. Es tracta del mateix institut on van cursar els seus estudis Cristina Cifuentes i Pablo Casado, uns màsters que investiga un tribunal de Madrid. En canvi, des de la universitat han obert una investigació per determinar assignatura per assignatura "en quin context s'han produït els canvis de notes". En una entrevista a la 'Cadena Ser', la ministra aquest matí ha dit que no li constava que hagués deixat cap assignatura sense aprovar i que, posteriorment, algú hagués modificat la nota. Des del centre afirmen que s'està investigant aquest màster "amb tota la diligència possible" per tal que, quan conclogui, es puguin "prendre les mesures oportunes i depurar responsabilitats".

En el comunicat, la universitat recorda que arran de la investigació judicial dels màsters de Cifuentes i Casado a l'Institut de Dret Públic s'ha clausurat aquest centre (dirigit per Enrique Álvarez Conde, també investigat en la causa), ha fet una auditoria acadèmica del centre i en les pròximes setmanes farà una auditoria dels seus comptes ja que ha denunciat davant la Fiscalia un suposat delicte de malversació.