La Cerdanya viu la manifestació des del nucli central, a tocar de la capçalera

La Cerdanya va viure la primera Diada amb la coordinació de les assemblees locals de l'ANC i Òmnium Cultural, que s'ha creat recentment a la comarca.

La manifestació a Barcelona va mobilitzar unes 260 persones en quatre autocars, així com altres centenars de ceretans que van baixar amb el seus vehicles. La delegació cerdana, com les de la resta del Pirineu, estava situada al tram zero de la manifestació, per la qual cosa van poder gaudir de l'ambient privilegiat de la part central de la mobilització.

En nom de la nova delegació d'Òmnium a la vall, Montse Vidal va destacar que, per a la Cerda-nya, la manifestació «ha de representar el punt de partida d'una nova coordinació a la comarca amb totes les entitats sobiranistes». En aquest sentit, Vidal va anunciar que, en els pròxims dies, totes les entitats de la vall es reuniran per establir un nou calendari de treball i mobilitzacions immediates de cara a l'octubre i l'aniversari de la repressió policial.

A la manifestació també hi van assistir alguns càrrecs electes com ara l'alcalde de Puigcerdà. Albert Piñeira hi va acudir després de participar durant el matí al tradicional aplec de Bell-lloc de Puigcerdà i realitzar un casament al migdia. Piñeira va assegurar que «una vegada més el sobiranisme ha fet una demostració de força que a més ha estat de pacifisme».

L'alcalde va afegir que «ha estat una manifestació molt cívica i participativa, el nostre tram estava ple de gom a gom? ha estat una jornada en la qual ha estat molt present el fet que hi ha persones empresonades i perseguides, ens hauria agradat que aquestes persones estiguessin amb nosaltres».

Albert Piñeira va remarcar que la Diada ha servit un any més per reclamar la llibertat i la justícia, així com la unitat, la convivència i el dret a l'autodeterminació. Durant la jornada, centenars de cerdans es van anar trobant al tram zero de la manifestació i es va propiciar un ambient de germanor local en un espai del tot inusual.