El Consell d'Europa «no dubta» de l'actuació dels jutges espanyols contra el procés independentista

El secretari general del Consell d'Europa, Thorbjorn Jagland, va assegurar ahir que no té «cap dubte que els tribunals espanyols estan tractant aquest assumpte [el de Catalunya] d'acord amb la llei espanyola i el Conveni Europeu de Drets Humans». Després d'entrevistar-se amb el ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, Jagland va afegir davant la premsa que el Consell d'Europa «existeix per protegir els drets individuals» dels ciutadans dels seus 47 estats membres. Per això, va dir, la gent té dret a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans, «però després que el seu assumpte hagi estat tractat pels tribunals espanyols». Borrell va agrair, en presència de Jagland, les seves paraules i la seva opinió del sistema judicial espanyol. «Després d'estar sentint tot el dia que Espanya viu una espècie de franquisme i que els tribunals no són independents, reconforta sentir ni més ni menys que el secretari general del Consell d'Europa», va considerar.

Borrell va afegir: «Quan arribi el moment, si és que arriba, ens sotmetrem a la jurisdicció del Consell d'Europa amb tot el respecte», en referència a les demandes contra Espanya relacionades amb el procés sobiranista català.