El Constitucional admet el recurs de Forcadell per la recusació de Llarena

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la decisió de l'instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de rebutjar la recusació que aquesta, investigada per rebel·lió, havia presentat contra ell, en considerar que no era prou imparcial per investigar-la.

Llarena va inadmetre el mes de juny la recusació de Forcadell en considerar-la extemporània i un frau processal. Després d'això, Forcadell va acudir en empara al Tribunal Constitucional, ja que entén que aquesta decisió vulnera el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties, a la defensa i al jutge imparcial.

La providència feta pública ahir pel tribunal de garanties aprecia que el recurs «planteja un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal» i perquè el recurs «pot donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna». Així, el TC requereix a la Sala Penal del Suprem perquè, en un termini que no excedeixi de 10 dies, remeti certificació o fotocòpia adverada de les actuacions corresponents. Així mateix, s'emplaça als qui haguessin estat part en el recurs d'empara perquè, també en un termini de 10 dies, puguin comparèixer.

En la seva interlocutòria, Llarena rebutjava l'incident de recusació en considerar que Forcadell cercava amb aquesta maniobra la inhabilitació dels integrants de la Sala penal del Tribunal Suprem per al posterior judici del cas, ja que, de tramitar-se la recusació, aquests jutges haguessin hagut de revisar prèviament gairebé tota la tasca de l'instructor, la qual cosa hagués compromès la imparcialitat de la majoria del tribunal per a l'enjudiciament del cas.

El resultat hagués estat «una ruptura completa de la competència enjuiciadora de la Sala», deia textualment l'acte de Pablo Llarena.

Per la seva banda, Carme Forcadell defensava que havia apreciat l'absència d'imparcialitat de l'instructor en ocasió de les explicacions orals que el jutge va donar el 16 de maig passat, en atribuir la condició de testimoni protegit en el cas a la Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que va haver de sortir per la teulada després de l'assetjament que va sofrir la conselleria d'Economia pel registre del 20 de setembre passat.

Va justificar aquesta decisió dient que la seva experiència personal passava per haver sofert la divulgació pública dels senyals del seu domicili principal, així com la difusió de la seva imatge, la qual cosa havia suposat que fos objecte d'escrutini permanent en la via pública i que per aquest motiu comptés actualment amb escorta policial.