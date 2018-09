Díaz diu que hi haurà eleccions si els partits impedeixen l'estabilitat

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va manifestar ahir que és «evident» que els andalusos hauran de pronunciar-se a les urnes si Ciutadans (Cs), partit que va decidir divendres de la setmana passada trencar l'acord d'investidura amb el PSOE-A, i la resta de formacions polítiques fan «impossible l'estabilitat» a la comunitat.

«Quan un està convençut que està fent el correcte no té pressa, i jo estic fent el correcte», va indicar la presidenta andalusa en relació amb un possible avançament electoral a Andalusia, en una entrevista amb Canal Sur Radio recollida per Europa Press.

La presidenta de la Junta va voler deixar clar que ella segueix treballant, intentat solucionar tots i cadascun dels problemes que en aquest moment tenen els andalusos, i tractant de donar oportunitats i un horitzó d'esperança a aquesta terra. Va indicar que estan a la recta final de la legislatura i el fet que les eleccions «siguin tres mesos abans o tres mesos després no és significatiu», i va recalcar que ara l'important és tot el que s'està fent i tot el que queda per fer.

Díaz va insistir que la data de les eleccions andaluses la decidirà «en funció de l'interès d'Andalusia i seran quan aquesta terra ho necessiti», i «perquè uns i altres hagin fet impossible que seguim prenent les decisions que es necessitin». Va recalcar, a més, que les eleccions seran «amb accent andalús».

La presidenta va reconèixer que li ha cridat molt l'atenció l'actitud de Cs, perquè fa unes setmanes destacava l'alt grau de compliment del pacte d'investidura i unes setmanes després ja no els valia, de manera que va decidir trencar l'acord amb el PSOE-A. Susana Díaz va atribuir aquesta actitud de Cs als «nervis» del seu president nacional, Albert Rivera, qui està en una «baralla» amb el president del PP, Pablo Casado, per veure qui arriba «primer per la dreta».

Va indicar que li resulta molt difícil de creure la justificació que Cs ha posat sobre la taula per trencar l'acord d'investidura (eliminació d'aforaments) i que li crida l'atenció que l'únic partit que ha volgut que hi hagi estabilitat a Andalusia al costat del PSOE -A «al final de la legislatura es posi nerviós» per si les eleccions són «tres mesos abans o tres mesos després».

Díaz està convençuda que la decisió sobre el que havia de fer Cs Andalusia l'ha pres Rivera a Madrid, el que deixa «en mal lloc» al dirigent andalús de la formació, Juan Marín.