ERC no donarà suport a la moció de PSOE i PDeCAT

ERC no donarà suport al Congrés a la moció pactada pel PSOE i el PDeCAT que insta el govern espanyol a "obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de Catalunya on tothom pugui defensar les seves idees, aspiracions i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments" i que afegeix que "aquest procés de diàleg ha d´acordar les vies legals i democràtiques que permetin a la societat democràtica determinar el seu futur en el marc de l´ordenament jurídic vigent".

Els republicans –que no revelen si votaran en contra o s'abstindran- han fet pública la posició amb una piulada, assegurant que "en democràcia s´ha de poder parlar de tot, i el límit és el respecte als drets fonamentals i als principis democràtics". El grup d'ERC del Congrés inicialment havia explicat que donarien suport al text, però ara afirmen a Twitter que "la llei és mutable i no pot ser l´argument per limitar el diàleg". "No donarem suport a la moció i treballarem per un diàleg sense condicions ni renúncies prèvies", afegeixen.