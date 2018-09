Falciani recorda a la justícia espanyola la seva contribució contra el frau

L'exempleat del banc HSBC Hervé Falciani va recordar ahir als jutges espanyols que han de decidir sobre la seva extradició a Suïssa que gràcies a ell i al fet que no va ser lliurat a aquest país el 2013 es va poder investigar l'HSBC a 28 països. L'exinformàtic, nascut a Mònaco i amb nacionalitat francesa, va ser detingut a Espanya l'abril, en ser reclamat per Suïssa per complir cinc anys de presó per filtrar dades bancàries, encara que va sortir en llibertat l'endemà.

Ara, l'Audiència Nacional ha de decidir si atén aquesta petició, després que fa cinc anys rebutgés la seva entrega, el que, segons va argumentar ahir Falciani a la vista, «va permetre la judicialització en múltiples països del cas conegut com HSBC», concretament en 28, segons els seus càlculs. Falciani va treballar a la filial suïssa de HSBC del 2001 al 2008 i va ser arrestat a Espanya el 2012 a petició suïssa per filtrar dades de 120.000 clients del banc. A la vista, la Fiscalia es va oposar al lliurament al·legant que els fets pels quals se li reclama són els mateixos que pels quals es demanava el 2013 i es va rebutjar, i que, a més, el delicte que va cometre no està tipificat a Espanya, ja que no es pot encaixar en el de revelació de secrets d'empresa perquè no va filtrar les dades a particulars.

Falciani va recordar que, gràcies a les dades que va facilitar a les autoritats franceses, la Fiscalia gala va arribar a un acord el novembre del 2017 perquè la filial suïssa de HSBC pagui a França 300 milions d'euros per evitar un judici per blanqueig de frau fiscal.