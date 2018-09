«La gent continua empenyent amb fermesa i cada dia n'hi ha més de jove»

Imatge general del tram on hi havia els veïns del Baix Llobregat Nord

Aquest any, l'ANC d'Olesa de Montserrat ha hagut d'organitzar més autocars que ens precedents. De les manifestacions que s'han fet a Barcelona, ha estat la vegada que n'han organitzat més. El president de l'ANC d'Olesa, Jaume Vendranas, després de la manifestació de Barcelona, afirmava que «aquest any hem estat encara més, la Diada ho ha petat, i la gent continua empenyent amb fermesa», i «cada dia hi ha més joves implicats».

Uns 500 olesans es van desplaçar ahir a Barcelona en els 8 autocars que va omplir l'ANC. Molta més gent es va moure en cotxes particulars o en tren, perquè la proximitat de les poblacions del Baix Llobregat i les possibilitats de transport públic ho faciliten.

Vendranas valorava «l'esperit positiu de la manifestació: la gent hi participa amb entusiasme», però també expressava la dificultat del moment, «amb polítics a la presó i a l'exili». Per al president de l'ANC, els que ahir a la tarda es manifestaven a la Diagonal no necessàriament estan d'acord amb el que va passar la tardor passada, però sí que entenen que «els presos van actuar per aplicar un mandat popular i troben injust que estiguin processats i privats de llibertat».

Després de la nova demostració de força del moviment independentista, Vendranas reclama als partits i als polítics «que posin fil a l'agulla i treballin en la direcció que els marca la societat».

Entre els centenars de persones del Baix Llobregat Nord que van participar a la manifestació, Felip Segura, d'Olesa, explicava que es va sentir «com una formigueta en un oceà de color corall (el color de les samarretes de l'11-S 2018)», i entén que després de la gran participació «només cal que arreu del món ens escoltin».

I Míriam Garcia, de l'entitat Empaperem, de la mateixa població, assegurava que la mobilització d'aquest any «ha estat molt més reivindicativa» que la d'anys anteriors. Garcia és una habitual de les manifestacions a favor de la independència i afirmava que «ens trobem davant d'una realitat molt colpidora», amb relació als polítics empresonats i als exiliats. Davant dels problemes que ha tingut el moviment independentista des d'abans de l'octubre passat i especialment arran de l'acció de l'Estat i de la justícia espanyola, Garcia destacava el fet que «aquest any hem estat un sola veu, d'un cap a l'altre de la Diagonal». Per a Garcia, aquesta unitat també era molt important.

Griselda Sanahuja, una altra de olesanes que ahir van ser al tram corresponent de Barcelona, s'afegia al comentari sobre la unitat dels missatges. Sanahuja, que també ha participat en diverses edicions, assegurava després de la manifestació que havia estat «més unitària que mai». Per a Sanahuja, un altre dels aspectes a destacar és que és «una diada de festa, sense problemes i a la qual tornarem tantes vegades com calgui».