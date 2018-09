El Govern diu que la Diada demostra la gran mobilització pel dret a l'autodeterminació

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va assegurar ahir que la Diada «posarà en relleu la situació dels presos i exiliats, que és dramàtica i reflecteix un estat repressiu», i que hi ha «més de dos milions de persones determinades a exercir el seu dret a l'autodeterminació».

En declaracions després de l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova, que va fer el Govern català complet amb el president de la Generalitat, Quim Torra, al capdavant, Artadi va desitjar que la manifestació independentista de la tarda fos «massiva, reivindicativa, pacífica i cívica».

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va dir que «no tindria sentit que el Govern espanyol volgués afrontar un diàleg i una negociació a Catalunya amb els seus principals dirigents empresonats», va recalcar.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va cridar ahir a «superar les divisions» i a trobar un camí que permeti avançar en l'autogovern i el finançament català a través d'àmplies majories. El dirigent socialista va reclamar una «reflexió sobre la necessitat de superar les divisions i trobar un camí que permeti avançar en l'autogovern i el finançament a través d'àmplies majories», i va fer «una crida al respecte de totes les idees i la recuperació d'un esperit unitari d'una Diada que és de tots, però sobretot l'hem de fer de tots». El va contestar hores més tard el diputat d'ERC Gabriel Rufián que va dir que és «una fal·làcia» que la Diada sigui «identitària».

El diputat de la CUP Vidal Aragonès va avisar ahir que el referèndum pactat és «una utopia reaccionària», que «no existeix», i va acusar aquells que defensen la negociació amb l'Estat per poder votar sobre l'autodeterminació de «confondre i cansar» els ciutadans. «La idea del referèndum pactat és un engany. No és possible, ni amb el PP ni amb el PSOE, perquè qui mana realment no són ells sinó el règim del 78. No hi ha cap possibilitat de tenir un referèndum d'autodeterminació», va subratllar en unes declaracions als mitjans durant la Diada de Catalunya.

El líder del PP català, Xavier Garcia Albiol, va titllar «d'il·luminat» al president de la Generalitat, Quim Torra, pel discurs institucional del dilluns previ a la Diada, perquè al seu judici posa en risc la convivència en la societat catalana per les trucades a la resistència, a la mobilització i a la república.



Per altra banda, el president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, va anunciar que «en la primera setmana d'octubre» commemoraran amb un acte el primer aniversari de la seva gran manifestació del 8 d'octubre de 2017. També al matí, alguns Participants en la marxa organitzada per l'esquerra independentista van llançar pintures de diversos colors i pots de fum a l'edifici de la Prefectura de Policia, a la Via Laietana.

D'altra banda, una cinquantena de membres del Moviment Identitari Català (MIC) han retut homenatge aquest dimarts al monument de Rafael Casanova al crit de 'Catalunya Catalana' i han entrat amb pots de fum verd. El grup va entrar a la zona acordonada pels Mossos d'Esquadra reservada a partits i entitats per fer l'ofrena floral, i ho va fer al crit de «Puta Espanya» i «Catalunya, ni espanyola ni musulmana». A més, quatre membres d'Aliança Nacional (AN) van protestar a pocs metres del monument encapçalats pel seu líder Pedro Pablo Peña. Els Mossos els van impedir arribar al monument.Paral·lelament, el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, també va participar en la tradicional ofrena.