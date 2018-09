Junqueras es mostra convençut que la sentència serà «duríssima»

Oriol Junqueras assegura en una carta adreçada a la militància d'ERC que la sentència del judici pels delictes de rebel·lió i desobediència serà «duríssima» perquè a l'Estat espanyol «esperen que sigui l'escarment definitiu». Però afegeix que, davant d'aquesta sentència, els polítics empresonats estan «preparats per al que vingui». El líder republicà subratlla que «molta gent creia» que la presó preventiva ja en seria, d'escarment, i que serviria perquè el republicanisme perdés força. Per això opina que l'Estat «encara no ha entès que el camí de la democràcia i la llibertat no el venç la por ni la repressió».

Junqueras també assegura que el «sacrifici» que faran els presos «no serà en va». I anima a saber-lo «convertir» en «el combustible per a la victòria», i en el «gran revulsiu» que permeti «atraure cada cop més i més complicitats i suports d'arreu, al voltant de les llibertats democràtiques i els drets civils». I recorda que «els grans canvis polítics i socials» d'arreu del món han costat «anys d'aconseguir», tot fent referència a exemples com la independència de l'Índia, el dret a vot de les dones o l'abolició de la segregació racial a Sud-àfrica. El líder republicà denuncia la «ruptura» de les regles democràtiques per part de l'Estat, i anima a compensar aquesta ruptura «amb més democràcia, amb més mobilitzacions, amb més vots». I afegeix: «Ara hem d'acumular més forces a favor de la República».

En un altre apartat de la carta, Junqueras reivindica el paper d'ERC durant l'1-O, que qualifica de «protagonistes indispensables». I anima els militants del partit a anar «amb el cap alt, el cor tranquil i serè, la mirada humil i somrient». També afegeix que l'1-O i el 3-O són «èxits enormes» que van servir per «plantar la llavor de la victòria democràtica», una llavor que «prosperarà i triomfarà».

Junqueras també té un record per a la secretària general del partit, Marta Rovira, de la qual afirma que fa «créixer» la causa independentista des de Ginebra.