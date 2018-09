L'huracà Florence força l'evacuació d'un milió de persones a Carolina del Sud

Les autoritats de Carolina del Sud han ordenat l'evacuació forçosa d'un milió de persones de la regió costanera en vista de l'arribada de l'huracà Florence, que podria tocar terra demà.

«No volem posar en perill ni una sola vida de Carolina del Sud amb aquest huracà», va afirmar el governador de Carolina del Sud, Henry McMaster, en una roda de premsa en què va estimar en aproximadament un milió de persones les afectades per les ordres de desallotjament. Les autoritats de Carolina del Nord, per la seva banda, van emetre dilluns les primeres ordres d'evacuació per als veïns i turistes de les illes de la bar-rera d'Outer Banks, fet que equival al desplaçament d'unes 250.000 persones. Mentrestant, el president nord-americà, Donald Trump, molt criticat per la lenta resposta al pas de l'huracà Maria per Puerto Rico, va cancel·lar un acte previst per divendres a Mississipí per motius de seguretat a causa del pas de Florence.

L'Exèrcit va anunciar l'enviament de 750 militars aCarolina del Nord per coordinar-se amb les autoritats estatals i federals.