El líder de Corea del Nord demana per carta una nova reunió amb Donald Trump

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha enviat una carta al president dels EUA, Donald Trump, en què li proposa mantenir una segona reunió com la mantinguda el 12 de juny passat pels dos dirigents a Singapur, segons va revelar la Casa Blanca, que dona suport a la idea.

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, va informar de la recepció de la missiva i va afirmar que la possible celebració d'una nova trobada «és una cosa que volem que passi». De fet, va confirmar l'existència de contactes per concretar aquesta segona reunió. A més, Huckabee va destacar que l'absència dels míssils intercontinentals de la desfilada militar de diumenge passat per celebrar el 70è dia de la fundació de la República nord-coreana és «un senyal de bon fe».

«És una carta molt càlida i positiva», va afirmar Huckabee. «L'objectiu principal de la carta és sol·licitar i fixar una altra reunió amb el president, fet al qual estem oberts. Ja estem en procés de coordinar-la», va explicar. La missiva mostra «un compromís amb la desnuclearització de la península» de Corea, va postil·lar.

Els dos líders fa mesos que intercanvien correspondència com a part de les negociacions que porten a terme els dos països sobre el programa nuclear de Corea del Nord.