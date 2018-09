Lula renuncia a presentar-se a la presidència del Brasil

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva llença la tovallola en la seva batalla legal per presentar-se com a candidat a les eleccions presidencials del Brasil, que se celebraran el proper 7 d'octubre, i permetrà que el seu Partit dels Treballadors (PT) anunciï com a candidat Fernando Haddad, segons van informar fonts del partit a Reuters.

Lula esperava que el Tribunal Suprem acceptés una apel·lació per tenir més temps per canviar el líder del PT, després que el principal Tribunal Electoral del Brasil li prohibís presentar-se per una condemna per corrupció.

Dues fonts amb coneixement sobre la decisió de Lula han afirmat que Haddad es convertirà en el candidat oficial, després de l'anunci de l'exmandatari davant de la seu de la Policia Federal a la ciutat de Curitiba, on Lula està empresonat des de l'abril, complint una condemna de 12 anys per rebre suborns.

Tot i les apel·lacions pendents davant el Tribunal Suprem, Lula ha decidit que és hora de passar el poder a Haddad en el termini establert pel tribunal i no córrer el risc que el tribunal electoral anul·li els vots del partit.

La carta de Lula serà llegida als seus partidaris que han acampat davant de l'edifici de la Policia durant cinc mesos per protestar contra la seva detenció, que consideren un pla per evitar que torni al poder, segons un funcionari del partit.

Lula i Hadad es van reunir dilluns passat a l'habitació de la presó i van començar a redactar la carta, segons les fonts, que han sol·licitat no ser nomenades per no estar autoritzades a parlar públicament sobre els plans de Lula.

Lula va ser president del Brasil entre els anys 2003 i 2010 i continua sent el polític més popular del país, però no pot presentar-se com a candidat a la presidència a causa d'una llei brasilera que prohibeix als candidats presentar-se si tenen condemnes que s'han confirmat en l'apel·lació.

L'estratègia de l'exmandatari ha estat mantenir viva la candidatura el màxim de temps possible i després treballar per traslladar el seu suport a Haddad, que és conegut en tan sols unes parts del Brasil.

Segons una enquesta publicada dilluns pel Datafolha, el candidat del Partit Social Liberal (PSL) a la Presidència del Brasil, Jair Bolsonaro, ha registrat un augment dels suports després de ser apunyalat a l'abdomen dijous passat.

Segons el sondeig, l'esquerrà Ciro Gomes es troba en segon lloc, amb el 13%. En el cas que es produís una segona volta, l'enquesta assenyala que Bolsonaro empataria amb Fernando Haddad, que probablement serà el successor de Lula com a candidat del PT.

Bolsonaro continua ingressat a l'hospital en estat «greu» i serà sotmès a una nova cirúrgica per retirar-li la bossa gàstrica que li van col·locar els metges després de la primera intervenció a la qual va ser sotmès, segons assenyalava un nou informe difós dilluns passat.