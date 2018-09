Montón dimiteix perquè el cas del seu màster «no afecti» el Govern

La fins ahir ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, va presentar ahir la seva dimissió al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè el cas del seu màster no influeixi en l'Executiu, segons va assegurar en una compareixença ahir al vespre a la seu del ministeri. La nova ministra de Sanitat serà Maria Luisa Carcedo.

Montón va dimitir després de les informacions difoses per eldiario.es sobre irregularitats en el màster cursat a la Universitat Rei Joan Carles i la informació de La Sexta de possible plagi en el seu Treball de fi de màster (TFM).

«He estat transparent i honesta», va subratllar per afegir: «Com he reiterat, no he comès cap irregularitat, ho seguiré defensant amb convicció i tinc la consciència molt tranquil·la».

La ja exministra va manifestar orgull i agraïment perquè el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi comptat amb ella per al seu equip. Precisamet, poques hores abans que presentés la seva dimissió, el mateix Pedro Sánchez, des dels passadissos del Senat, havia descartat exigir la dimissió de Montón per aquest cas.

Un cop consumada la dimissió, Sánchez va agrair a Montón «el seu compromís amb la igualtat i la justícia social». «La teva decisió, valenta, t'honra», va afegir a través d'un missatge a Twitter.

«En 100 dies al capdavant del ministeri de Sanitat has recuperat la sanitat universal al nostre país, has treballat sense descans per tornar i ampliar drets. Gràcies, Carmen Montón, pel teu compromís amb la igualtat i la justícia social. La teva decisió, valenta, t'honra», va escriure també el president.

En la compareixença per anunciar la seva dimissió, l'exministra va assenyalar que «en les últimes 48 hores s'ha posat en qüestió» el seu treball en el màster, la seva assistència a les classes i la superació de les diferents assignatures, i va defensar que «des del primer minut» havia donat explicacions i tota la informació «de què disposa aclarint tot el que depenia» exclusivament de la seva responsabilitat.

Segons va assegurar, si va decidir cursar aquell màster els anys 2010 i 2011, acabada de llicenciar en Medicina, sent ja portaveu d'Igualtat del PSOE, va ser per «millorar els seus coneixements i fer millor la feina al Congrés». A més, va precisar que es va treure aquest títol «com molts, amb esforç, il·lusió i afany».

Ja també després de la dimissió, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va exigir al president del Partit Popular, Pablo Casado, que mostri els treballs que va realitzar per a l'obtenció del seu màster, després que la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, hagi presentat la seva dimissió.

«Ara volem veure els treballs de Pablo Casado. Als periodistes només els va ensenyar les portades, així que, pel que sabem, els va poder haver plagiat o, fins i tot, podrien haver estat un feix de pàgines en blanc. Què està ocultant el president del PP?», va escriure Echenique en un apunt a Twitter.

Abans que es fes pública la dimissió de Montón, el president de Ciutadans, Albert Rivera,va assegurar que veu comparable els casos de Montón i del president del PP, Pablo Casado, sobre suposades irregularitats en els estudis cursats a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC ). Rivera va demanar que, en el cas que es confirmessin les irregularitats en el treball de Montón, aquesta presentés la seva dimissió, tal com finalment va fer abans d'acabar la jornada.

El PP, per la seva banda, descartava la dimissió de Pablo Casado i assegurava que cal respectar la pressumpció d'innocència.