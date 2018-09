Els participants ja arriben preparats a la manifestació amb el dinar de casa per estalviar-se cues

Les manifestacions, reivindicacions i jornades al carrer ja no agafen per sorpresa ningú. Tothom va ben preparat per aguantar dempeus tota la Diada. «No volíem fer cues a restaurants o bars per comprar el menjar», explicava, ahir al migdia, Marina Puig. No va ser la primera Diada en què la jove participava, que hi va anar conjuntament amb un grup de deu amics. La majoria ja portaven el dinar de casa. «També hem comprat unes patates per fer el vermut», deia entusiasmada abans de començar la manifestació.

Per no trobar trànsit i arribar a temps, molts manresans van baixar a Barcelona abans de dinar. «Portem un entrepà per dinar, berenar i també sopar, per si fa falta», assenyalava una manresana que va viatjar a Barcelona amb un bus de l'ANC. Gairebé tots els passatgers dels autocars anaven carregats amb provisions per sobreviure i aguantar tota la jornada, que va transcórrer sense incidents.

Un cop acabat el dia, cansats però contents, molts manresans que tornaven a casa amb els autocars de l'ACN, cap a les 8 del vespre, van aprofitar que tenien cobertura de nou als seus telèfons mòbils per mirar les xarxes socials i conèixer les últimes novetats sobre la jornada. Durant la Diada, amb tot el col·lapse de gent, era impossible conectar-se a Internet. D'altra banda, els més animats, que ja tenien sopar de casa, van decidir allargar-se fins a altes hores i participar en les activitats que precedien l'acte de la Diagonal. I és que fins a gairebé mitjanit hi va haver les actuacions musicals gratuïtes dels grups Balkan Paradise Orchestra, Zoo i Macaco.