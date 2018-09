Pedro Sánchez aposta pel «diàleg entre catalans» i acusa el PP d'irresponsabilitat

«Llei, diàleg, convivència i no independència». Són els quatre eixos de l'estratègia del Govern de Pedro Sánchez a Catalunya, segons va detallar ahir dimarts el president espanyol durant una sessió de control al Senat on un cop més va reclamar «un diàleg entre catalans» i va retreure al PP que actuï de manera «irresponsable» convertint Catalunya en «ariet» dels seus atacs per fer oposició al Govern espanyol.

«El PP confon fer oposició al Govern amb fer oposició al diàleg», va dir Sánchez, que va recordar que el seu Govern aposta per un compliment estricte de la legalitat i també per un «diàleg amb la ciutadania catalana» perquè «un dels principals problemes de Catalunya és la convivència». Segons Sánchez, la disposició del seu Govern al diàleg és un «símptoma de coratge democràtic» que es contraposa a l'actuació del Govern del PP, que no va ser capaç de convocar en set anys la Comissió Bilateral. A la sessió al Senat no hi van ser presents els representants d'ERC i PDeCAT, que van assistir als actes de la Diada i a la manifestació de la Diagonal.

El president espanyol va fer aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, que va afirmar que els espanyols saben que el projecte de Torra és «xenòfob i excloent» per «vulnerar els drets dels qui no combreguen ambles idees independentistes» i que ha tingut «un altíssim cost per a Catalunya i per a Espanya». Segons Cosidó, Sánchez ha d'explicar als espanyols «en quins termes i límits encararà el diàleg amb Torra», «quin referèndum proposa per a Catalunya», «quin preu ha pagat per arribar a la Moncloa i fins on està disposat a arribar per seguir essent president del Govern».

Cosidó va assegurar que «el diàleg amb els colpistes és un error», perquè «només serveix per envalentir-los». «Els que volen trencar Espanya no mereix aquest diàleg», va dir, i amb qui ha de dialogar Sánchez és amb «els partits que defensen la unitat d'Espanya». «El pacte a que ha d'arribar no és amb els colpistes, sinó amb els milions de catalans que se senten espanyols, desemparats pel seu Govern i agredits pels independentistes». En la seva resposta, Sánchez va afirmar que el sentit d'Estat del PP «brilla per la seva absència» i es contraposa al del PSOE, que va donar suport a l'executiu de Rajoy en l'aplicació del 155. Va apuntar que el seu Govern el que fa és «intentar normalitzar la vida institucional a Catalunya coma pas previ per normalitzar la vida social», i va retreure al PP que no tingui la «responsabilitat d'Estat» que demana al PSOE quan està al govern.