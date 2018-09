Un quart castellvilarenc va morir amb els tres alcaldes homenatjats.

? El 2018 farà 80 anys de l'afusellament dels alcaldes republicans Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila, que van morir el 1939 per «defensar la legalitat republicana». Amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar tornarà a retre homenatge als tres batlles i a totes les víctimes que durant els anys de la República van «treballar pel poble i els van assassinar», assegura l'alcaldessa Montserrat Badia, que vol «recordar-ho perquè no torni a passar més». Aquesta és una petició que ja feia el nebot de l'exalcalde Esteve Biosca, Francesc Serra, qui demanava que també es recordi el quart castellvilarenc que va morir amb ells. «No hem d'oblidar que també hi havia un noi de 23 anys, sindicalista i veí del poble, que el van afusellar el mateix dia pel sol fet de defensar les seves idees».