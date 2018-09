Rivera dubta sobre la tesi doctoral de Sánchez i li demana que la publiqui

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reptat aquest dimecres al president del Govern, Pedro Sánchez, a publicar la seva tesi doctoral, sobre la qual des de fa temps hi ha dubtes sobre la seva veritable autoria. Sánchez li ha replicat que aquest treball està penjat en la Base de dades de Tesis Doctorals (TESEU).

En la sessió de control al Govern, Sánchez s'ha vist obligat a respondre a una intervenció de Rivera, que va decidir obviar la pregunta sobre Catalunya que havia registrat per a aquesta sessió i atacar en canvi al president per la seva tesi doctoral, un dia després de la dimissió de Carmen Montón com a ministra de Sanitat per haver plagiat part del seu treball de finalització de màster.

Sobre la renúncia de Montón, Sánchez ha admès que aquest dimarts va ser un dia "complicat" per a ell en el pla personal perquè va perdre "una amiga" que estava fent una "extraordinària labor com a ministra de Sanitat", en referència a Montón, qui finalment va triar, diu Sánchez, "el camí de l'exemplaritat que a uns altres els costa".

Però el president ha volgut subratllar que els membres de l'Executiu socialista assumeixen la seva "responsabilitat política", a diferència del que va fer, en la seva opinió, Ciutadans quan no va recolzar la moció de censura contra el president del Govern, Mariano Rajoy, motivada per la sentència sobre la trama 'Gürtel'.