S'aprova la memòria de la llei que permetrà retirar símbols franquistes i crear una «comissió de la veritat»

El Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei integral de memòria històrica que permetrà que la Generalitat retiri simbologia franquista dels espais públics. Així mateix, la nova norma preveu la creació d'una "comissió de la veritat" amb l'objectiu de reconstruir els fets succeïts durant la Guerra Civil, el franquisme i la transició. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha defensat que també s'estudiï el període de la transició amb l'argument que "no s'ha acabat de fer net". L'òrgan estudiarà i quantificarà els crims de lesa humanitat, n'informarà les víctimes i les assistirà en el seu dret a justícia. En el marc d'aquesta llei, els departaments de Justícia i Ensenyament estudien la incorporació de la memòria històrica al currículum educatiu.

La nova llei facultarà la Generalitat per retirar la simbologia franquista dels carrers i places, així com anul·lar condecoracions i suprimir els noms dels carrers en homenatge a personatges vinculats amb les dictadures. Segons ha explicat Artadi, es podran fer actuacions que fins ara no es podien fer i que s'havia decidit consultar la ciutadania com és el cas del monument de Tortosa. D'aquesta manera, segons ha assenyalat la portaveu del Govern, s'evitaran segons quins debats.

Pel que fa a la "comissió de la veritat" que preveu crear la llei, Artadi ha defensat que no s'estudiï només la Guerra Civil. "Hi ha episodis de la transició que és important estudiar què ha passat i s'ha de seguir aportant llum i informació d'aquests períodes. No ens podem aturar al 1975", ha afegit. La llei respon, segons ha afirmat Artadi, a una iniciativa del departament de Justícia però també al clam i les demandes de les entitats i els criteris que exigeixen les Nacions Unides.

D'altra banda, els departaments de Justícia i d'Ensenyament estudien la incorporació de la memòria democràtica al currículum educatiu, així com la formació específica de docents en aquesta matèria.

Un dels objectius de la nova llei també és aglutinar i substituir totes les normes en aquets àmbit com la llei de memòria democràtica, la llei del Memorial Democràtic, la Llei de fosses i la Llei de reparació jurídica.