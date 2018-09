La tesi de Sánchez es pot consultar, encara que només en paper i sense fer còpies

Diversos periodistes han fet cua aquest dimecres a la universitat privada Camilo José Cela (CJC) per llegir la tesi doctoral del president del Govern, Pedro Sánchez, l'única còpia de la qual està dipositada a la biblioteca del campus situat a la urbanització de Villafranca del Castillo, a uns 30 quilòmetres de Madrid

"Hi ha cua com en una carnisseria", expliquen des de la universitat, que des de primera hora d'aquest dimecres 12 de setembre ha gestionat les peticions de diversos mitjans de comunicació per consultar la tesi titulada 'Innovacions de la diplomàcia econòmica espanyola: anàlisi del sector públic (2000-2012)', que Sánchez va llegir davant el tribunal el 26 de novembre de 2012 obtenint una qualificació de 'cum laude'.

Alguns periodistes han esperat més de quatre hores per accedir a la tesi, que es custodia a la petita biblioteca de la CJC, on els interessats han d'omplir un formulari de consulta en el qual es comprometen a no divulgar fotocòpies o imatges del document i a "respectar la normativa vigent". Només es poden prendre notes del document, que compta amb 342 pàgines.

A l'entrada al campus es van situar unitats mòbils de televisions per realitzar connexions en directe, i a la biblioteca hi havia més periodistes que estudiants. Els redactors, quan arribava el seu torn, podien prendre notes de la tesi, que no està en préstec, sense més vigilància que una empleada que gestiona les peticions des d'un mostrador.



Tesi polèmica

L'interès per la tesi de Sánchez s'ha avivat després de la dimissió aquest passat dimarts de Carmen Montón com a ministra de Sanitat per les suposades irregularitats en el màster que va cursar a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, i després que el president de Ciutadans, Albert Rivera, hagi reptat al president del Govern, aquest dimecres al Congrés, a publicar el seu treball de doctorat.

Sánchez s'ha defensat assegurant que el treball està publicat en la Base de dades de Tesis Doctorals (TESEO) allotjada en la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. No obstant això, en aquesta plataforma només hi ha una fitxa tècnica de la tesi de Sánchez amb un resum de cinc línies, i no és possible consultar el seu contingut a través d'internet, com exigeix la legislació vigent.

En concret, el Reial decret 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat estableix en el seu article 14.5 que "una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i remetrà, en format electrònic, un exemplar de la mateixa així com tota la informació complementària que fos necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns".

No obstant això, des de la Universitat Camilo José Cela han explicat que el treball de Sánchez es regeix per un reial decret anterior de 2007, que no obliga a publicar les tesis en format digital. "És voluntat de l'autor publicar-la o no", han indicat des de la universitat, que assenyalen que, encara que Sánchez llegís la tesi en 2012, el seu grup de doctorat s'hauria format abans de l'entrada en vigor de la norma que obligava a la publicació en format digital.