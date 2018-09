Torra demana a Sánchez «valentia» per prestar atenció al «crit democràtic»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir «valentia» al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè presti atenció al «crit democràtic» que es va escoltar a l'avinguda Diagonal de Barcelona i va assegurar que la marxa sobiranista «no té aturador».

Al final de la manifestació independentista de Barcelona, en què va participar al costat dels consellers del seu Govern, Quim Torra va afirmar que les entitats sobiranistes «tenen tot el dret del món» de demanar als polítics que vagin fins al final: «I és el que farem», va afegir.

Torra es va mostrar «extraordinàriament satisfet» per la manifestació que, segons el seu parer, evidencia que «no pot ser que el 2018 hi hagi presos polítics i exiliats». A més, va demanar la «solidaritat» dels ciutadans espanyols, als quals insta a «apoderar-se de la seva sobirania», perquè ajudin a forçar que el Govern espanyol «escolti» les demandes «democràtiques i pacífiques» de la societat catalana.

També Torra va respondre a les paraules de Borrell, que en una entrevista a la BBC va afirmar, en al·lusió als sobiranistes presos: «Jo personalment preferiria que aquestes persones estiguessin en llibertat condicional. Crec que hi ha altres maneres de prevenir que es fuguin». En declaracions a TV3, Torra va reptar Borrell a «tenir el valor» d'acudir al Congrés i promoure una «moció» per demanar la «llibertat condicional» dels presos independentistes, que tindria el «suport» del president de la Generalitat. Va remarcar que no es pot «acceptar ni tolerar que votar sigui delicte», per la qual cosa els presos haurien de sortir avui mateix de la presó, perquè aquest procés judicial és, segons el seu parer, «una farsa».

En una entrevista, al matí, Torra havia afirmat que no pot obrir les presons catalanes perquè surtin els sobiranistes presos en cas que siguin condemnats pel Tribunal Suprem.

Torra també es va comprometre a «construir la república» catalana, encara que va dir que cal ser «conscients que això requerirà un gran sacrifici».



«Malgrat la repressió»

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va celebrar ahir que el «poble de Catalunya» no s'hagi desmobilitzat malgrat la «repressió» i els intents de «liquidar-lo». Puigdemont va celebrar la Diada de Catalunya des de la seva residència a la localitat belga de Waterloo, al costat dels exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig, així com el raper Valtònyc.

A través del seu compte de Twitter, l'expresident català va publicar un vídeo amb successives imatges de la multitudinària manifestació independentista celebrada a Barcelona. «Tot el que han fet per reprimir-nos, decapitar-nos i liquidar-nos no els ha servit per desmobilitzar el poble de Catalunya», va escriure Puigdemont en un tuit.

En el seu missatge, l'expresident de la Generalitat també va proclamar: «Malgrat la repressió, persistim en la lluita: per una República Catalana de llibertat, igualtat i democràcia».