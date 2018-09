VÍDEO | Dures acusacions de Dolors Montserrat cap al PSOE, Torra i Catalunya

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha denunciat aquest dimecres que Catalunya "se'ls envà de les mans" al Govern i la vicepresidenta, Carmen Calvo, li ha replicat que no hi ha més sortida que el diàleg per resoldre la crisi a aquesta comunitat, per a la qual ha cridat al primer partit de l'oposició a posar-se "al darrere" de l'Executiu.

Montserrat s'ha 'estrenat' com a portaveu parlamentària dels populars amb una pregunta sobre la gestió que el Govern està fent sobre Catalunya i ho ha fet un dia després de la Diada, en què, un cop més, milers de catalans van sortir al carrer per reivindicar la "República catalana" i demanar la llibertat dels líders independentistes presos.

L'exministra de Sanitat ha lamentat que la Diada no hagi estat un any més la festa de "tots" sinó la del "sectarisme excloent" d'un independentisme que "segrega" en catalans de primera i de segona, "súbdits, sense drets i sense llibertats ".

D'un independentisme que té com a líder a un Torra "que ultratja al Rei, que amenaça d'atacar a l'Estat, amb no acatar les sentències judicials i amb obrir les presons", i que torna a obrir les ambaixades per "parlar malament" d'Espanya , que torna a "engreixar la maquinària" de "propaganda i odi" que és TV3 i que "persegueix" als catalans per retirar llaços que "divideixen".

I, davant d'aquesta "realitat", la portaveu popular ha preguntat a la vicepresidenta "què està fent el Govern" i si segueix pensant que les de Torra són només "frases inacceptables". "El que és absolutament inacceptable és que a Espanya governin els vots d'Otegi, Torra i Rufián, i no els de tots els espanyols, i és absolutament vergonyós que el puny amenaçant de Torra sigui la mà que bressola el bressol a Moncloa", ha denunciat.

La número dos del Govern ha dit coincidir amb ella en què la Diada havia de ser la festa de "tots" els catalans i de la "convivència", si bé ha remarcat que el seu Executiu té "garantides" les llibertats i els drets de tots els catalans i de la resta d'espanyols. "I aquestes generalitats, que com relat li queda a vostè i al seu partit bastant bé des de fa molts anys, ara mateix aquí me les concreten alguna cosa", ha reclamat.

En el seu torn, la dirigent popular ha preguntat al Govern socialista "què entenen" per aquest diàleg que tant reivindiquen quan se'ls menta Catalunya. "Què entenen vostès per diàleg? Reunir-se en secret a Madrid amb Artadi?", ha plantejat.

Montserrat ha criticat que des de fa 100 dies que el PSOE està a Moncloa el Govern no s'hagi reunit amb "la Catalunya real". "Catalunya se'ls envà de les mans", ha arribat a dir la popular catalana, abans d'apuntar que el "apaciaguamiento fals" del Govern "no porta enlloc" perquè "els independentistes són insaciables" i el seu únic objectiu és "trencar" Espanya.

Per això, ha cridat l'Executiu a "rectificar" i a tornar a defensar la convivència de tots els catalans i la legalitat a Catalunya si volen tenir el suport del PP. "Aquí estarem i aquí els estem esperant", ha postil·lat.