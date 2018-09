Willy Toledo, detingut perquè declari aquest dijous

L'actor Willy Toledo ha estat detingut aquest dimecres, a execució de l'ordre dictada contra ell pel Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid per no anar a declarar en dues ocasions per una denúncia per suposada vexació dels sentiments religiosos, segons han informat a Efe fonts jurídiques. L'actor serà portat demà davant del jutge perquè li prengui declaració.

Dilluns passat, Toledo va assenyalar en un missatge al seu perfil de Facebook que portaria el seu acte de desobediència "fins a les últimes conseqüències" i que esperaria "pacíficament" els agents de seguretat de l'Estat sense lliurar-se.