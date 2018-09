Ada Colau revela que li van oferir acabar la carrera d'una manera «fàcil»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha revelat aquest dijous que una alta directiva d'una multinacional li va oferir d'acabar la carrera de Filosofia d'una "manera fàcil". La líder dels comuns ha fet aquestes declaracions en una entrevista amb Els Matins de TV3 i en ple escàndol per irregularitats en l'obtenció d'estudis universitaris per part de polítics.

Colau va cursar la carrera de Filosofia a la Universitat de Barcelona però li falten algunes assignatures de lliure elecció per acabar-la. Un cop ja formava part de l'estament polític, un alt càrrec empresarial li va proposar, doncs, d'ajudar-la a treure's el títol. "Escolta, això ho podem fer molt fàcil", ha afirmat que li va dir aquesta dona, a qui va respondre que no. "Faré com he fet sempre, quan tingui temps m'hi dedicaré i acabaré aquestes assignatures", ha apuntat.