Albert Rivera posa en dubte la tesi doctoral de Pedro Sánchez

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va animar el president del Govern, Pedro Sánchez, a publicar la seva tesi doctoral, sobre la qual planen des de fa temps dubtes sobre la seva veritable autoria. Sánchez li va replicar que aquest treball està penjat a la Base de dades de tesis doctorals (Teseo). En tot cas, la plataforma només permet l'accés a la fitxa tècnica de la tesi, que inclou un resum de cinc línies, però no ofereix un enllaç que redirigeixi al document complet, como sí passa amb altres.

A la sessió de control al Govern, Pedro Sánchez es va veure obligat a respondre a una intervenció de Rivera, que va decidir obviar la pregunta sobre Catalunya que havia registrat per a la sessió i va atacar el president per la seva tesi doctoral, l'endemà de la dimissió de Carmen Montón com a ministra de Sanitat per haver plagiat part del seu treball final de màster.

Sobre la renúncia de Montón, Sánchez va admetre que dimarts havia estat un dia «complicat» per a ell perquè havia dimitit «una amiga» que estava fent una «tasca extraordinària com a ministra de Sanitat», en referència a Montón, qui finalment ha triat, va afirmar Sánchez, «el camí de l'exemplaritat que a d'altres els costa».

Aprofitant el cas Montón, Rivera va voler atacar el president del Govern pels dubtes sobre la seva tesi doctoral i va vincular el recent veto de l'Executiu a una proposició de llei de Cs que vol forçar la publicació de totes les tesis doctorals amb un suposat interès de Sánchez d'amagar el treball amb el qual es va doctorar en Economia.

Els dubtes sobre la tesi de Sánchez tenen l'origen en unes suposades declaracions de l'exministre d'Indústria Miguel Sebastián en un fòrum privat –desmentides posteriorment per ell– en les quals hauria dit que a Sánchez li van fer la pràctica totalitat del treball al departament d'Indústria.

En tot cas, el president del Govern va assegurar que el veto de l'Executiu a la proposta de Cs no és per una qüestió de fons, sinó de forma, perquè els diputats de Cs pateixen una «mena d'incapacitat jurídica tècnica» per presentar les seves proposicions de llei. Des del PSOE addueixen que la iniciativa de Cs «està mal feta» i que el Govern deixarà de vetar-la si la corregeixen per especificar que no afectaria els pressupostos en curs, sinó els del proper exercici.

Paral·lelament, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Dolors Montserrat, va instar Sánchez a oferir explicacions públiques davant els ciutadans sobre la seva tesi doctoral perquè «no hi hagi cap tipus de sospita» sobre aquest assumpte i va recordar que el seu partit ja va sol·licitar l'agost que el Congrés demanés al Govern aquesta tesi. No obstant això, la Mesa de la Cambra va frenar aquesta sol·licitud fa una setmana en entendre que entrava en l'àmbit privat.

Per part seva, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va demanar expressament la dimissió del president del PP, Pablo Casado, pel seu presumpte màster fraudulent en Dret, que va obtenir amb suposat tracte de favor al controvertit Institut de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos, el mateix que va lliurar títols similars a les dimitides Cristina Cifuentes i Carmen Montón.



Cs acusa Sánchez d'amenaçar-los

Per altra banda, el diputat de Ciutadans al Congrés Toni Cantó va acusar el president del Govern espanyol d'haver amenaçat Rivera després que aquest li preguntés per la seva tesi doctoral. «Ja veureu», va afirmar Cantó que li va deixar anar Sánchez a Rivera al final del tens duel parlamentari que van protagonitzar.

En tot cas, el Govern es va queixar formalment a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per haver permès que Rivera plantegés a Sánchez una pregunta sobre la seva tesi doctoral quan estava previst que ho fes sobre Catalunya.