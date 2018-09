Casado vol el 155 per l'«aquelarre» de la Diada

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del PP, Pablo Casado, van protagonitzar ahir el seu primer enfrontament a la sessió de control al Congrés dels Diputats, on el líder dels populars va definir la Diada de dimarts com un «aquelarre independentista» i li va retreure les manifestacions del ministre Borrell a la BBC, on va afirmar que personalment preferiria els presos lliures i va definir Catalunya com una nació.

Casado va demanar a Sánchez que «posi ordre» a Catalunya i li va oferir un cop més la majoria absoluta del PP al Senat per aplicar el 155. Una proposta que no convenç el president espanyol, que en la seva rèplica va lamentar que l'arribada d'un Govern progressista com el seu «hagi suposat un trauma per a la dreta espanyola», però li va recomanar que «s'acostumi als canvis» que impulsarà el seu Govern. «Hi ha moltes coses a recuperar i altres tantes a aconseguir», va sentenciar.

Casado ha desplegat els eixos argumentals de la seva oposició: va recordar que Sánchez va guanyar el Govern «sense guanyar les eleccions», amb suport dels independentistes, una «hipoteca» que l'ha portat a «acostar presos batasunos i secessionistes per ordre de Torra» i ha augmentat els impostos. «El problema és que els interessos de tot això els paguem els espanyols, i molt car», va dir, i que «vostè només millora quan rectifica». Segons Casado, la Diada va ser un «aquelarre independentista», en una jornada on es va sentir de boca de Borrell que «Catalunya és una nació» i que els presos han de sortir de la presó. Per això li demana que «posi ordre a Catalunya» per «acabar processons tenebroses de torxes».