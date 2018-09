Demanen 24 anys de presó per a un policia nacional acusat d'abusar d'una menor

La Fiscalia demana 24 anys de presó per a un agent de la Policia Nacional acusat d'abusar d'una menor i de demanar favors sexuals a tres més a través de les xarxes socials, simulant ser un promotor musical que les contractaria per actuar en videoclips. A la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona es va iniciar ahir el judici contra el policia, Àngel T., amb la declaració de dues de les denunciants, tot i que s'ha ajornat fins dilluns que ve per l'absència d'una testimoni clau. La Fiscalia sosté que l'acusat va contactar, a través de xarxes com Instagram, amb quatre menors d'entre 13 i 16 anys en el moment dels fets. Argüint que era un promotor musical interessat a contractar-les per gravar clips de vídeo, els reclamava fotografies d'elles, de vegades nues, i els demanava quedar per mantenir relacions sexuals.