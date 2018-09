Un gos esquinça el penis d'un home que l'estava maltractant

Amb el penis esquinçat i al quiròfan per rebre cirurgia reconstructiva. Així és com va acabar un home que la matinada de l'11 de setembre va intentar fer mal a un gos a Reus i es va trobar amb una resposta agressiva per part de l'animal, segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'home, un ciutadà senegalès, va tirar una coça a l'animal, quan passava pel carrer Santa Teresa de la capital del Baix Camp. Una veïna que va veure els fets ha explicat que el gos va respondre amb una mossegada als genitals i una altra a la mà quan el ferit intentava deslliurar-se de l'atac.

Segons publica avui Diari de Tarragona, la mossegada va perforar els pantalons de la víctima, li va esquinçar la pell del penis i li va causar ferides al gland i al prepuci.

El SEM el va traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Reus, però d'allà el van derivar a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, ja que precisava cirurgia de reconstrucció i urologia.