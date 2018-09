El Govern central rectifica i autoritza l'entrega de bombes a l'Aràbia Saudita

El Govern central finalment ha rectificat i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ordenat entregar a l'Aràbia Saudita la comanda de bombes de precisió que ja estava compromesa i pagada però que la setmana passada va assegurar que es paralitzaria. L'anunci, però, posava en perill una comanada de cinc corbetes per a l'armada d'aquest país, per un valor de 2.000 milions d'euros i amb el qual hi havia 6.000 llocs de treball en joc. La titular de Defensa va donar finalment llum verda, ahir, a l'entrega de les bombes. Es tracta d'un contracte de 400 artefactes explosius per un valor de 9,2 milions d'euros. Aquest és el primer pas per tal que es pugui reconduir la relació entre els dos països, que va quedar tocada després de l'anunci de no subministrar les bombes fet la setmana passada per l'Executiu espanyol.