El jutge envia a judici l'alcalde de Tarragona, investigat per corrupció pel cas Inipro

El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona ha tancat la instrucció del cas Inipro, de presumpta corrupció en els Serveis Socials, i manté l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), com a investigat i haurà d'anar a judici.

Segons l'acte d'obertura de procediment abreujat, fet públic ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat considera que hi ha indicis que Ballesteros ha comès, presumptament, els delictes de malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concursos públics, falsedat documental, tràfic d'influències, frau i abús en l'exercici de la funció pública.

El magistrat, que deixa la plaça vacant en traslladar-se al TSJC, va comunicar ahir a les parts –la CUP va denunciar els fets al jutge abans de tenir representació municipal– l'acte, que encara no és ferm.

Dels 16 investigats, quinze segueixen encausats i l'excepció és un empresari mort, vinculat al PSC, del grup Iniciatives i Programes (Inipro). El jutge manté encausada la regidora de Festes, Cultura i Patrimoni, Begoña Floria (PSC), l'exregidora de Serveis Socials Victòria Pelegrin (PSC); l'excap de gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado, i l'exgerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Antonio Muñoz.

La resta són empleats de l'empresa Inipro, contractada per l'IMSS per donar un servei d'atenció als immigrants però que, sospita el jutge, es van dedicar a promocionar Ballesteros. L'acte el va recollir, en representació de l'alcalde, l'advocat David Rocamora, que es va felicitar pel tancament d'una instrucció que ha durat cinc anys, va reivindicar la «innocència» de Ballesteros i va anunciar que apel·larà l'acte.

Per contra, la denunciant i actual portaveu del grup municipal de la CUP, Laia Estrada, considera que l'acte confirma que el PSC va actuar com un «cacic» i demana la dimissió de Ballesteros.

Estrada va denunciar, arran de les queixes públiques dels treballadors de l'IMSS, que aquest organisme havia contractat l'empresa Inipro el 2010 i que va prorrogar el seu contracte el 2011 i el 2012 de forma irregular, ja que havia d'haver-lo tornat a adjudicar.

Tant Secretaria com Intervenció van avisar l'alcalde d'aquesta irregularitat, malgrat la qual va autoritzar en set ocasions que es pagués a Inipro, amb un import de 215.000 euros repartits en 21 factures. Ballesteros les va autoritzar perquè també se'l va advertir que, si no ho fa, cometria un delicte d'enriquiment injust, ja que Inipro hauria fet els treballs i calia pagar-los. No obstant això, el jutge considera que no estan acreditats i que va ser un sistema teixit «en benefici del PSC».

Sota el paraigua d'Inipro, «persones determinades, afiliades o simpatitzants» del PSC van cobrar diners públics per fer «de forma remunerada activitats de naturalesa política a càrrec dels pressupostos municipals», segons assegura el jutge en la seva resolució.